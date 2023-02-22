Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что западные страны хотят скрыть детали в расследовании диверсий на магистральных газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
"Пытаются замести следы", — сказала политик во время брифинга.
Вместе с этим Захарова отметила, что подрыв трубопроводов нарушил безопасность в сферах энергетики и экологии. Либералы должны были "истерить" и требовать как можно быстрее расследовать происшествия, добавила представитель внешнеполитического ведомства.
Ранее автор публикации о диверсии на "Северных потоках" Сеймур Херш заявил, что Вашингтон и Норвегия организовывают секретные операции со времён вьетнамкой войны.
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