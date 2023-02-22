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Захарова обвинила Запад в попытке замести следы в расследовании ЧП на "Северных потоках"

0:47
Происшествия

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что западные страны хотят скрыть детали в расследовании диверсий на магистральных газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Захарова обвинила Запад в попытке замести следы в расследовании ЧП на "Северных потоках"

"Пытаются замести следы", — сказала политик во время брифинга.

Вместе с этим Захарова отметила, что подрыв трубопроводов нарушил безопасность в сферах энергетики и экологии. Либералы должны были "истерить" и требовать как можно быстрее расследовать происшествия, добавила представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее автор публикации о диверсии на "Северных потоках" Сеймур Херш заявил, что Вашингтон и Норвегия организовывают секретные операции со времён вьетнамкой войны.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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