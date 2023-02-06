EMSC: в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, есть разрушения

В центральной части Турции зарегистрировали землетрясение магнитудой 7,7. Неподалёку от эпицентра разрушено несколько домов, сообщили эксперты из Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По их словам, очаг землетрясения находится рядом с городом Газиантеп, где проживают свыше миллиона человек. Специалисты отметили, что подземные толчки ощущались не только в Турции, но и в соседней Сирии.

Эксперты уточняют информацию о возможных повреждениях гражданской инфраструктуры и пострадавших.

Глава турецкого города Шанлыурфа Зейнель Беязгюль пояснил в интервью каналу AHaber, что из-за землетрясения в населённом пункте разрушены порядка 16 строений. Кроме того, он подчеркнул: сотрудники экстренных служб приступили к разбору завалов, ведь под ними остаются люди.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пока не комментировал информацию о ЧС на территории государства.