В центральной части Турции зарегистрировали землетрясение магнитудой 7,7. Неподалёку от эпицентра разрушено несколько домов, сообщили эксперты из Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
По их словам, очаг землетрясения находится рядом с городом Газиантеп, где проживают свыше миллиона человек. Специалисты отметили, что подземные толчки ощущались не только в Турции, но и в соседней Сирии.
Эксперты уточняют информацию о возможных повреждениях гражданской инфраструктуры и пострадавших.
Глава турецкого города Шанлыурфа Зейнель Беязгюль пояснил в интервью каналу AHaber, что из-за землетрясения в населённом пункте разрушены порядка 16 строений. Кроме того, он подчеркнул: сотрудники экстренных служб приступили к разбору завалов, ведь под ними остаются люди.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пока не комментировал информацию о ЧС на территории государства.
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