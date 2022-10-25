В Приангарье Иркутской области произошло землетрясение интенсивность в почти четыре балла.
"Зарегистрировано землетрясение. Энергетический класс: 12.4", — говорится в сообщении региональных экстренных служб.
Так, интенсивность распределилась следующим образом:
"Эпицентр землетрясения находился вблизи посёлка Листвянка на юге Байкала", — пояснили РИА Новости в единой геофизической службе региона.
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