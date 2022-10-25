В Приангарье произошло землетрясение интенсивностью до четырех баллов

В Приангарье Иркутской области произошло землетрясение интенсивность в почти четыре балла.

"Зарегистрировано землетрясение. Энергетический класс: 12.4", — говорится в сообщении региональных экстренных служб.

Так, интенсивность распределилась следующим образом:

Иркутск — 3-4 балла,

Байкальск — 3 балла,

Шелехов — 3 балла,

Ангарск — 3 балла.

"Эпицентр землетрясения находился вблизи посёлка Листвянка на юге Байкала", — пояснили РИА Новости в единой геофизической службе региона.