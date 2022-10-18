Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова заявила, что в административный центр доставлены четыре пострадавших в результате крушения самолёта в Ейске человека. По информации чиновницы, состояние трёх пациентов медики оценивают как тяжёлое.
Политик отметила, что граждане подключены к аппарату ИВЛ. У 17-летнего парня специалисты зафиксировали отравление угарным газом и ожог дыхательных путей. Пятилетняя девочка получила отёк мозга и пострадала от продуктов горения. Врачи следят за стабильным состоянием 73-летней пенсионерки, добавила Минькова.
"51-летний пациент с 80% ожогами тела находится в крайне тяжёлом состоянии. У мужчины переломы конечностей и отравление угарным газом", — подчеркнула вице-губернатор.
Ранее в Минздраве РФ заявили, что в ходе трагедии в Ейске погибли 13 человек, пострадали 19. Ситуацию контролирует министр Михаил Мурашко, сообщили в ведомстве.
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