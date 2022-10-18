Власти Краснодарского края помогут с организацией похорон жителям региона, родственники которых погибли в результате крушения военного самолёта Су-34 в Ейске.
По словам руководителя Ейского района Романа Бублика, гражданам компенсируют расходы на похороны.
"Будем помогать людям", — сказал чиновник в беседе с ТАСС.
Утром 18 октября в Минздаве РФ сообщили, что количество жертв ЧП в Ейске возросло до 13 человек. Как пояснил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов, в списке пострадавших значатся 19 жителей, с ними работают медики.
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Несколько украинских военных, которых мобилизовали для участия в боевых действиях, оказались в плену уже через 12 часов после прибытия на передовую.