Родственникам погибших при ЧП с самолётом в Ейске помогут с организацией похорон

Власти Краснодарского края помогут с организацией похорон жителям региона, родственники которых погибли в результате крушения военного самолёта Су-34 в Ейске.

По словам руководителя Ейского района Романа Бублика, гражданам компенсируют расходы на похороны.

"Будем помогать людям", — сказал чиновник в беседе с ТАСС.

Утром 18 октября в Минздаве РФ сообщили, что количество жертв ЧП в Ейске возросло до 13 человек. Как пояснил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов, в списке пострадавших значатся 19 жителей, с ними работают медики.