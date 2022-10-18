Количество жертв ЧП с военным самолётом Су-34 в Ейске возросло до 13 человек. Об этом журналистам сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
Он отметил, что в списке погибших числятся трое несовершеннолетних.
"По состоянию на 06:00 18 октября, в результате крушения Су-34 погибли 13 человек", — подтвердил Кузнецов.
Как пояснил помощник руководителя Минздрава, ещё 19 жителей Ейска получили различные травмы во время катастрофы. Он подчеркнул: врачи оказывают им всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Ситуацию с пациентами контролирует министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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