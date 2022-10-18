Минздрав РФ: в результате крушения самолёта в Ейске скончались 13 человек

Количество жертв ЧП с военным самолётом Су-34 в Ейске возросло до 13 человек. Об этом журналистам сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

Он отметил, что в списке погибших числятся трое несовершеннолетних.

"По состоянию на 06:00 18 октября, в результате крушения Су-34 погибли 13 человек", — подтвердил Кузнецов.

Как пояснил помощник руководителя Минздрава, ещё 19 жителей Ейска получили различные травмы во время катастрофы. Он подчеркнул: врачи оказывают им всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Ситуацию с пациентами контролирует министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.