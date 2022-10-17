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В Ейске на жилой дом упал военный самолёт с боекомплектом

Происшествия

В Ейске Краснодарского края на жилой дом упал военный самолёт. Об этом пишут Telegram-каналы, публикуя фото и видео с места ЧП.

В Ейске на жилой дом упал военный самолёт с боекомплектом

Сообщают, что двигатель истребителя-бомбардировщика Су-34 отказал из-за того, что в него попала на взлёте с аэродрома птица.

На месте падения возник сильный пожар на четырёх этажах многоквартирного дома, также слышны звуки взрывов. Возможно, сдетонировал боекомплект. Пожару присвоена четвёртая степень сложности.

По предварительным данным, лётчик успел катапультироваться в последний момент. Пока нет информации о пострадавших и погибших среди жителей.

В Минобороны подтвердили, что при наборе высоты для учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск.

По докладу катапультировавшихся лётчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлёте. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолёта.

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Автор: Максим Александров
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