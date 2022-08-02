Суд в Чите вынес приговор бывшей медсестре Краевой детской клинической больницы Иветте Хаматхановой по делу о падении ребёнка из окна, пишет transsibinfo.com.
По информации издания, экс-сотрудницу медучреждения признали виновной в причинении смерти по неосторожности. Следователи выяснили, что в феврале 2021 года медсестра не уследила за одним из пациентов.
Во время тихого часа мальчик забежал в бытовку, залез на подоконник и сорвался с третьего этажа.
Через несколько дней ребёнок умер от полученных травм. При этом медсестра отказалась признавать свою вину и извиняться перед близкими мальчика. Во вторник, 2 августа, суд приговорил её к ограничению свободы на один год.
Ранее несовершеннолетние пациенты психбольницы Екатеринбурга пожаловались на плохое отношение медперсонала. Они сообщили, что их привязывали к кровати и заставляли убирать помещения.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.