В Чите экс-медсестру осудили за падение мальчика из окна во время тихого часа

Суд в Чите вынес приговор бывшей медсестре Краевой детской клинической больницы Иветте Хаматхановой по делу о падении ребёнка из окна, пишет transsibinfo.com.

По информации издания, экс-сотрудницу медучреждения признали виновной в причинении смерти по неосторожности. Следователи выяснили, что в феврале 2021 года медсестра не уследила за одним из пациентов.

Во время тихого часа мальчик забежал в бытовку, залез на подоконник и сорвался с третьего этажа.

Через несколько дней ребёнок умер от полученных травм. При этом медсестра отказалась признавать свою вину и извиняться перед близкими мальчика. Во вторник, 2 августа, суд приговорил её к ограничению свободы на один год.

Ранее несовершеннолетние пациенты психбольницы Екатеринбурга пожаловались на плохое отношение медперсонала. Они сообщили, что их привязывали к кровати и заставляли убирать помещения.