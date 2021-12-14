На медсестру завели уголовное дело за поддельную прививку врачу

На Камчатке медсестру госпиталя МВД будут судить за то, что она не сделала прививку от COVID-19 другому медику, но внесла его имя в реестр вакцинированных.

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", медсестру Медико-санитарной части МВД по Камчатскому краю ждут большие неприятности из-за того, что она сделала "липовую" прививку от COVID-19 своему коллеге.

57-летняя Ирина Пашкевич работает в органах с 2010. В её обязанности входит вакцинация и учет пациентов, среди которых и другие медики.

Медсесра должна была вакцинировать 20-летнего медбрата Олега Чигиринцева, который работает в краевой больнице им. А. С. Лукашевского, но делать этого не стала.

"Подмигнула ему, утилизировала вакцину и внесла данные в амбулаторною карту. Информация ушла в федеральный реестр вакцинированных. Чигиринцев получил сертификат без укола", — гласит информация ТГ-канала.

На медсестру завели уголовное дело за подделку документов (ч.1 ст.327 УК РФ). Полиция выясняет, сколько таких "вакцинированных” прошло через недобросовестного медика.

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