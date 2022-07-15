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Подростки рассказали об издевательствах в психиатрической больнице Екатеринбурга

Общество

Два несовершеннолетних пациента психбольницы Екатеринбурга рассказали, что персонал лечебницы их привязывал к кровати, не давал пить и не пускал в туалет.

Подростки рассказали об издевательствах в психиатрической больнице Екатеринбурга

Подростки рассказали, что им пришлось столкнуться с настоящими мучениями в 17 отделении Свердловской клинической психиатрической больницы. Несколько недель они находились на лечении и всё это время были вынуждены мириться с тяжёлыми обстоятельствами.

По словам одного из тинейджеров, медицинский персонал постоянно грубил и отказывался выполнять собственную работу.

"Мне стало плохо, стало тошнить, я обратился за помощью к медсестре, на что в ответ услышал: "Надо было жрать", — передаёт слова молодого человека портал tagilcity.ru.

Когда пациенту стало плохо в туалете, санитарка пыталась заставить его убирать помещение. Подросток пояснил, что жалоба в региональный Минздрав не принесла плодов, проверка не выявила нарушений.

Второй пациент пожаловался, что его палата постоянно была закрыта, а значит он не мог дойти до уборной. Несмотря на то, в помещении стоял кулер с питьевой водой, пользоваться им разрешалось редко. Если кто-то из пациентов начинал возмущаться, то его привязывали к кровати.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Наталия Красовская
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