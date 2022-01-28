Авиаинцидент с вертолётом министерства обороны РФ произошёл в Ульяновской области 28 января.
По информации источника ТАСС в экстренных службах, принадлежащий военному ведомству вертолёт Ми-8, который вылетел с аэродрома Мулино и направлялся в Ульяновск, жёстко сел на лёд реки Волга в нескольких километрах от берега.
Собеседник агентства рассказал, что в результате инцидента никто не пострадал. Вертолёт не ушёл под лёд. Причиной жёсткой посадки Ми-8, по предварительным данным, стали технические проблемы.
В Минобороны агентству подтвердили факт жёсткой посадки вертолёта в Ульяновской области, уточнив, что инцидент произошёл в окрестностях посёлка Дубки.
"Экипаж не пострадал. Силами поисково-спасательной службы экипаж эвакуирован на аэродром базирования", — сообщили в министерстве.
Представитель ведомства добавил, что причиной жёсткой посадки, предположительно, стала техническая неисправность вертолёта.
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