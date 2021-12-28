Уголовное дело завели по факту гибели пилота при жёсткой посадке Ми-2 в Удмуртии

В Удмуртии следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью пилота в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-2.

По информации Центрального межрегионального СУТ СКР, дело завели по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Согласно сведениям следователей, 27 декабря около 14.10 вертолёт, который принадлежит Казанскому авиапредприятию, упал неподалёку от села Азино Завьяловского района при облёте нефтепровода.

Спасателям удалось обнаружить потерпевший крушение Ми-2 около 23.00.

Сообщается, что в результате падения вертолёта его командир погиб. Пассажира Ми-2, получившего многочисленные травмы, доставили в больницу.

По версии следствия, авиаинцидент произошёл из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации вертолёта. В настоящее время сотрудники СКР устанавливают обстоятельства произошедшего. Ведётся допрос свидетелей. Планируется провести ряд экспертиз.

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