По сообщению пресс-службы главы республики Удмуртия Александра Бречалова, пассажир, который выжил во время жёсткой посадки вертолёта Ми-2, сейчас находится под наблюдением врачей, он в тяжёлом состоянии.
"По данным пресс-службы Минздрава Удмуртии, состояние выжившего пассажира тяжёлое, стабильное, он в сознании. Госпитализирован в республиканскую клиническую больницу", — говорится в сообщении пресс-службы.
До этого РИА Новости сообщали, что вертолёт Ми-2, который проводил обследование нефтепровода в Удмуртии, рухнул на землю неподалёку от населённого пункта Чайковский. На его борту находилось два человека — пилот и пассажир. После падения пилот смог выйти на связь с поисковиками.
Позже в пресс-службе сообщили, что член экипажа вертолёта погиб, пассажиру оказывается необходимая медицинская помощь.
СК РФ проводит проверку по факту жёсткой посадки вертолёта Ми-2.
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