СК и прокуратура начали проверки по факту жёсткой посадки вертолёта в Удмуртии

Обстоятельства авиаинцидента с вертолётом Ми-2 выясняют следователи и сотрудники прокуратуры в Удмуртии.

По информации регионального управления МЧС, 27 декабря в 14.15 спасатели получили сообщение о жесткой посадке вертолёта в Увинском районе. Согласно сведениям Удмуртской транспортной прокуратуры, инцидент произошёл около деревни Большой Каркалай.

Как сообщает Центральное межрегиональное СУТ СКР, о происшествии сообщил пилот принадлежащего Казанскому авиапредприятию Ми-2. Вертолёт, на борту которого находились два человека, вылетел с аэродрома в Ижевске в полдень для облёта нефтепровода.

В район аварийной посадки Ми-2 направили наземную группировку спасателей на технике повышенной проходимости. Из Перми вылетел вертолёт, на борту которого находится парашютно-десантная группа. В поисках жёстко приземлившегося Ми-2 задействовали БПЛА.

Сообщается, что с пилотами разыскиваемого вертолёта поддерживается связь.

Сотрудники СКР начали проверку в связи с инцидентом. Следователи выехали в район происшествия.

Транспортная прокуратура также сообщила о начале проверки в связи со случившимся.

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