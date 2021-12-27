В Удмуртии разбился вертолёт Ми-2

В Удмуртской Республике упал вертолёт Ми-2, который обследовал нефтепровод. На борту воздушного судна находились два человека.

В беседе с РИА Новости представитель экстренных служб заявил, что спасатели получили информацию о крушении вертолёта в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Пилот Ми-2 выжил и сообщил об аварии. В каком состоянии находятся пострадавшие — пока неизвестно.

Спасатели отправили на место падения воздушного судна.

Ранее начались поставки новейшей модификации вертолёта Ми-8 в российскую армию. Машину модифицировали, учитывая опыт применения вертолётов в условиях боевых действий, в том числе в Сирии. Максимальную скорость воздушного судна увеличили до 280 километров в час. Также машину оснастили комплексом обороны "Президент-С". Ми-8АМТШ-ВН предназначен для огневой поддержки спецназа.

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