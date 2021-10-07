"Никто не заступился": москвич, избитый дагестанцами в метро, рассказал о драке

Москвич Роман Ковалёв, которого жестоко избили трое приезжих из Дагестана в метро, раскрыл детали конфликта.

В интервью Телеканалу "360°" парень рассказал, что он решил заступиться за девушку, которая попросила шумную компанию дагестанцев немного успокоиться. По его словам, просьба пассажирки прозвучала вежливо, однако приезжие сильно оскорбились. Один из них начал предъявлять к ней претензии.

Роман подошёл к мужчине и потребовал "закрыть рот". При этом москвич утверждает, что сказал это без агрессии. Дагестанец сразу переключил своё внимание на парня.

"Сначала прилетело от его товарища, который там сбоку сидел или сзади стоял. Потом я уже не помню, втроём начали месить. Я потерялся на какой-то момент, в челюсть прилетело", — поделился пострадавший.

Тем не менее сознание парень не потерял. Он помнит, что его били все трое приезжих, а перед уходом сильные удары нанёс дагестанец в красном. После драки Роман вышел из метро с затекшим лицом. При этом никто из пассажиров не попытался ему помочь, хотя вагон был заполнен. Все мужчины просто перешли на другую часть.

"Видимо, у нас такой менталитет", — заключил Ковалёв.

Добавим, всех троих подозреваемых уже задержали. Двое из них сейчас находятся в СИЗО.

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