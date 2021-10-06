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В Москве задержали троих приезжих, подозреваемых в избиении человека в метро

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Московские правоохранители задержали троих парней, которые предположительно избили человека в метро. Все они — выходцы из Дагестана. Об этом рассказали источники в правоохранительных органах.

В Москве задержали троих приезжих, подозреваемых в избиении человека в метро

По словам руководителя пресс-службы главка МВД по столице Владимира Васенина, полицейские задержали дагестанцев, которые покалечили пассажира в метро. Происшествие случилось четвёртого октября между станциями "Измайловская" и "Первомайская". В Сети можно посмотреть видео инцидента.

На ролике видно, что три парня бьют ногами человека, который лежит на полу вагона. Также можно заметить кровь.

По словам РИА Новости, дагестанцы приехали в Москву на заработки. В прошлом двоих предполагаемых преступников судили за воровство, третьего возможного злоумышленника — за умышленное причинение вреда здоровью.

Пострадавшего направили в больницу с ушибами, переломами лицевой кости и носа.

ТАСС со ссылкой на представителей московской прокуратуры сообщил, что одного из предполагаемых преступников, 22-летнего Ханмомали Ханмагомедова, арестовали и заключили в СИЗО. Возбуждено уголовное дело.

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Дагестанцы избили Русского в метро Москва видео
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Михайлов
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