Студента в чёрной одежде приняли за второго стрелка в Перми

Полицейские заподозрили ещё одного студента в организации стрельбы на территории ПГНИУ, однако позже молодого человека отпустили домой. Юрий Береснев, который пришёл в вуз в чёрной одежде, предположил, что сомнения вызвал его внешний вид.

По словам парня, в день нападения Тимура Бекмансурова он пришёл в университет на ежегодное музыкальное прослушивание. С собой молодой человек принёс гитару в чехле расцветки милитари. Скорее всего, силовики подумали, что внутри может быть оружие, пишет РИА Новости. Охранник передал студента сотрудникам полиции.

"Меня досмотрели. Полагаю, что это произошло уже после ликвидации стрелка", — поделился Береснев.

Парень также добавил, что во время ЧП он был на третьем этаже седьмого корпуса. Стрельба шла в соседнем здании. Однако студенты сильно испугались, ведь корпуса соединены переходом. Юноша отметил, что они с друзьями просидели в аудитории до прихода правоохранителей.

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