Трудотерапия по-севастопольски: вандалы убрали территорию памятника

16-летние подростки, прикурившие от Вечного огня у Мемориала жертвам Гражданской войны в Севастополе, вместе с родителями убрали территорию мемориала. Кадры искупительного субботника на официальном сайте опубликовало Управление Следственного комитета по Республике Крым.

По данным ведомства, инициатива разрешить загладить вину исходила от самих несовершеннолетних подозреваемых. С соответствующей просьбой они вместе со своими законными представителями они обратились в департамент городского хозяйства Севастополя.

"Им было поручено провести работы по уборке данного мемориального комплекса и прилегающей территории. Юноши и девушка ещё раз принесли свои самые искренние извинения за совершенный проступок. Всеми органами и структурами, задействованными в установлении условий и причин совершенного проступка, с подростками проведена значительная профилактическая работа", - говорится в сообщении Управления СК по Республике Крым.

Также отмечается, что материалы по итогам проведенной работы направлены в Ленинский районный суд города Севастополя. Будет решаться вопрос о прекращении уголовного дела и назначении наказания в виде штрафа.

Напомним, уголовное дело по факту осквернения в Севастополе молодыми людьми мемориального комплекса, посвященного 100-летию окончания Гражданской войны 1917-1922 года, было возбуждено 30 августа по поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина.

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