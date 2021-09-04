Чиновник из Севастополя по-народному оценил новую брусчатку

Крымский чиновник на видеозаписи, выложенной телеграм-проектом "РИА82" нецензурно оценил качество работы подрядчика.

Как видно в ролике, руководитель Департамента транспорта Севастополя Павел Иено проходит по недавно выложенной брусчатке и заявляет "Так не кладут. Это полное (слово на букву г)". Подрядчик соглашается и объясняет — так вышло, исправим.

В итоге вековую брусчатку на улице Суворова придется перекладывать заново — собственно, об этом просила общественность, устроившая значительный резонанс. Жителей Севастополя и активистов поразило, что брусчатка лежит абы как, где-то даже торчит — тогда как раньше она лежала "камень к камню, горизонтально и встык".

Кроме вышеупомянутой фразы, итог работы чиновник оценил и более цензурно — сказав "халтура".

"Было принято решение, чтоб не допускать данных ошибок мы начнём с самого нуля: разработаем технологию укладки, согласуем её с общественниками, с техническими специалистами, подымем ещё раз старые справочники, ГОСТы как укладывается брусчатка, на какой материал" — заявил Иено.

Отметим, что крымские чиновники уже отличались эмоциональностью и несдержанностью — например, министр культуры (!!!) Крыма вспомнила известную мать и ее тяжелую судьбу на совещании с губернатором региона.

Кроме этого, она матом перебила главу Крыма, который тотчас же потребовал успокоиться, а главе правительства — провести служебное расследование. Министр культуры по итогу осталась на своем месте и извинилась как перед чиновниками и Аксеновым, так и перед крымчанами.

До этого крепким русским словом высказался на совещании глава трудовой инспекции республики Игорь Зворский, общаясь по телефону с подчиненными.