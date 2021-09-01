Эксперты установили причину катастрофы Ил-112В

Экспертная комиссия Минпромторга и Межгосударственного авиакомитета (МАК) установила истинные причины катастрофы транспортного самолёта Ил-112В во время испытаний.

По словам представителя комиссии, самолёт загорелся при взлёте из-за воспламенения керосина.

"Как только самолёт начал набирать высоту в одном из топливных баков вспыхнул керосин. Пожар был такой силы, что сделать что-то было невозможно, поэтому Ил-112В сразу ушёл в неконтролируемый боковой крен", — объяснил представитель комиссии.

Он отметил, что пилотов спасти было нереально, все погибли ещё до падения, надышавшись угарным газом.

Сейчас специалистам предстоит выяснить, что повлияло на потерю газодинамической устойчивости правого двигателя воздушного судна. Более точную информацию они предоставят после ряда экспертиз.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов уверил, что испытания Ил-112В продолжаются.

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