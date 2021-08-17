Проблемы с двигателем могли стать причиной крушения опытного образца самолёта Ил-112В в Подмосковье, сообщил NEWS. ru младший председатель техсовета "Ил" Николай Таликов.
По его словам, на выложенных в интернете кадрах видно, что у Ил-112В загорелся правый двигатель.
Николай Таликов отметил, что у потерпевшего крушение борта ранее уже наблюдались неполадки с двигателем.
"Самолёт только начал летать. ...13-го числа прилетел из Воронежа, проблемы с двигателем были", — рассказал собеседник интернет-издания.
Он отметил, что экспертам уже несколько лет известно о проблемности серии двигателей, которые были установлены на Ил-112В.
"Я несколько лет ору, что двигатели — дерьмо. Что они подведут в конечном итоге. Никто внимание на нашей славной фирме не обращает", — подчеркнул Николай Таликов.
Напомним, Ил-112В разбился в подмосковной Кубинке 17 августа. Катастрофа произошла в 1,5 км от ВПП возле большого Никольского пруда.
На борту самолёта находились лётчики-испытатели Николай Куимов и Дмитрий Комаров, а также бортинженер-испытатель Николай Хлудеев.
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