Экс-главный конструктор «Ил» назвал возможную причину крушения Ил-112В в Кубинке

Проблемы с двигателем могли стать причиной крушения опытного образца самолёта Ил-112В в Подмосковье, сообщил NEWS. ru младший председатель техсовета "Ил" Николай Таликов.

По его словам, на выложенных в интернете кадрах видно, что у Ил-112В загорелся правый двигатель.

Николай Таликов отметил, что у потерпевшего крушение борта ранее уже наблюдались неполадки с двигателем.

"Самолёт только начал летать. ...13-го числа прилетел из Воронежа, проблемы с двигателем были", — рассказал собеседник интернет-издания.

Он отметил, что экспертам уже несколько лет известно о проблемности серии двигателей, которые были установлены на Ил-112В.

"Я несколько лет ору, что двигатели — дерьмо. Что они подведут в конечном итоге. Никто внимание на нашей славной фирме не обращает", — подчеркнул Николай Таликов.

Напомним, Ил-112В разбился в подмосковной Кубинке 17 августа. Катастрофа произошла в 1,5 км от ВПП возле большого Никольского пруда.

На борту самолёта находились лётчики-испытатели Николай Куимов и Дмитрий Комаров, а также бортинженер-испытатель Николай Хлудеев.

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