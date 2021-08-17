Командиром разбившегося Ил-112В был Герой России Николай Куимов

В подмосковной Кубинке потерпел крушение самолет Ил-112В, которым управлял летчик-испытатель, герой России Николай Куимов. Он погиб в аварии вместе с двумя другими членами экипажа.

Сын гендиректора "Роскосмоса" опубликовал в соцсети фотографию погибшего экипажа. С 2017 по 2019 год Рогозин-младший возглавлял ПАО "Ил". Он курировал создание легкого турбовинтового военно-транспортного самолета Ил-112В.

Известно, что самолет летел с Воронежского авиазавода в подмосковный Жуковский для презентации в рамках международного форума "Армия-2021". На сегодняшний день существовал единственный опытный экземпляр Ил-112В.

Высказываются предположения, что самолет потерпел крушение из-за возгорания правой силовой установки. Судя по видеозаписи, пилоты пытались увести воздушное судно в лес, подальше от жилых массивов, чтобы избежать жертв среди гражданских. Экипаж до последнего спасал Ил-112В и не использовал парашюты, чтобы спастись.

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