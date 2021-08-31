Опять в Китай: из Иркутской области вывезли древесину на сотню миллионов рублей

Транспортная прокуратура города Братска возбудила уголовное дело по факту контрабанды леса в Китай. По информации следователей, в соседнюю страну за год вывезли почти 10 тысяч куб. м. древесины на 130 миллионов рублей.

По материалам дела, компания, которая занималась экспортом, фальсифицировала документы. В частности, учредитель — гражданин Китая — в 2019–2020 гг. вносил заведомо ложную информацию в Единую государственную информационную систему и сделок с нею. Предполагаемый "контрабандист" намеренно не указывал, где взял лес на продажу и о том, по каким критериям проходила лесозаготовка. Работала фирма в рамках внешнеэкономического контракта.

По статье "Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере" предпринимателю из Китая грозит от 3 до 7 лет лишения свободы, передаёт газета "Известия". Впрочем и штраф придётся заплатить — около миллиона рублей.

Ранее Pravda.Ru писала, что Рослесхоз планирует забрать право предоставлять частным инвесторам лесозаготовительные участки. По мнению ведомства, поправки помогут минимизировать незаконные вырубки и скрыть "левый" лесооборот станет невозможно.

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