На Дальнем Востоке таможенники изловили банду "чёрных лесорубов"

Преступная группа успела вывезти в Китай по поддельным документам без малого 20 тыс. кубометров лесоматериалов. Контрабанду пресекла Читинская таможня.

Организатором преступной группы, занимавшейся контрабандой леса, являлся гражданин КНР. Чтобы осуществить свой преступный замысел по незаконному извлечению прибыли, он объединился с российским предпринимателем. В дальнейшем к группе примкнули жители Забайкальского края, Иркутской области, граждане КНР. Они занимались незаконной скупкой, заготовкой, хранением и вывозом в Китай лесоматериалов. За более чем 19,5 тыс. кубометров вывезенной по поддельным документам древесины преступники выручили 82,8 млн рублей.

Читинская таможня возбудила 14 уголовных дел по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ ("Незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершённое организованной группой"), сообщает "Свободная пресса". Участникам преступной группы грозит от 7 до 12 лет лишения свободы и штрафы в размере до 1 миллиона рублей, трое из них арестованы и находятся в СИЗО.

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