Вспышка COVID-19 произошла в детском лагере в Башкирии

Вспышку коронавирусной инфекции зарегистрировали в одном из оздоровительных лагерей Башкирии.

По информации республиканской прокуратуры, заболевших выявили в детском оздоровительном лагере имени Николая Гастелло в Караидельском районе. Там 1 августа диагноз COVID-19 подтвержден у шести детей и пяти сотрудников.

Заразившихся, а также контактировавших с ними отдыхающих и работников вывезли с территории лагеря. Сейчас они проходят лечение. В лагере провели дезинфекцию зданий и территории.

В настоящее время сотрудники республиканской прокуратуры начали проверку в связи со вспышкой коронавируса в лагере. В частности, планируется выяснить, насколько полно в учреждении выполнялись противоэпидемические мероприятия, а также требования санитарно-эпидемиологического законодательства при организации отдыха и оздоровления детей.

Напомним, с начала пандемии в Башкирии коронавирусом заболели 49028 человек. 45009 заразившихся выздоровели, 796 умерли.

За последние сутки в республике выявлено 259 заразившихся COVID-19, зарегистрировано восемь случаев летального исхода заболевания. Выздоровели 90 человек.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.