Опубликовано видео с места убийства самарской школьницы

В Самаре подозрению в убийстве 15-летней школьницы сегодня был арестован сотрудник полиции. Недавно в сети появились кадры с того самого места, откуда утром правоохранители забирали ее тело.

Данное происшествие произошло в поселке Петра Дубрава Всеволжского района Самарской области.

Кроме серого забора, рядом с которым, очевидно, и произошло убийство, авторы видео засняли интервью с местной жительницей. По ее словам она разговаривала с сотрудниками полиции в тот момент, когда те работали на месте преступления. В ответ на вопрос о том, сбила ли кого-то в поселке машина, ей ответили отрицательно, подтвердив факт смерти от ножевого ранения.

Сейчас обстоятельства этого дела выясняют следователи. Сообщается, что оно предано под контроль прокурора области.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.