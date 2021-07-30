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Полицейского задержали за убийство школьницы под Самарой

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудника полиции подозревают в убийстве несовершеннолетней девушки в Волжском районе Самарской области.

Полицейского задержали за убийство школьницы под Самарой

По информации регионального СУ СКР, тело девушки 2006 года рождения с множественными телесными повреждениями нашли вечером 29 июля неподалеку от одного из домов поселка Петра Дубрава.

В связи с гибелью школьницы следователи завели уголовное дело по статье "Убийство". По подозрению в преступлении задержали полицейского.

Как рассказал источник РИА "Новости" в силовых структурах региона, правоохранитель, предположительно, сначала сбил девушку автомобилем, а потом расправился с ней, пытаясь скрыть факт ДТП.

Рассматривается также версия, что сотрудник полиции совершил убийство, опасаясь огласки его отношений с потерпевшей.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего в поселке Петра Дубрава. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование дела об убийстве школьницы взял на контроль прокурор области. В региональном управлении МВД начали служебную проверку в связи с инцидентом.

Ранее сообщалось, что в Саратове 18-летняя девушка обвинила правоохранителя в изнасиловании в отделе полиции. В настоящее время по заявлению горожанки проводится проверка.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Михайлов
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