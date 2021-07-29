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Телеграм-канал сообщил об изнасиловании полицейским жительницы Саратова

Происшествия » Человеческий фактор

18-летняя жительница Саратова заявила, что ее изнасиловали в отделе полиции, сообщает телеграм-канал Life Shot.

Телеграм-канал сообщил об изнасиловании полицейским жительницы Саратова

По словам девушки, она поругалась с подругой. Та рассказала о произошедшем конфликте мужу, который в свою очередь якобы попросил разобраться с обидчицей супруги знакомого полицейского.

Правоохранитель пригласил девушку в отдел полиции, где он был дежурным, не внес ее в журнал учёта доставленных и посетителей и провел в кабинет для задержанных, где нет видеонаблюдения. Там полицейский, как утверждает жительница Саратова, изнасиловал ее, после чего выпроводил из отдела. В результате инцидента девушка получила ушибы мягких тканей тела, ног и рук.

Согласно информации телеграм-канала, в настоящее время по заявлению саратовчанки проводится проверка. Сообщается, что факт нахождения ее в отделе полиции подтверждается записями с установленных там камер. Кроме того, якобы в одной из урн для мусора в отделе нашли использованный презерватив.

Сам полицейский, который работает в правоохранительных органах с 2016 года, обвинения девушки отрицает. В настоящее время он взял больничный.

В МВД опубликованную телеграм-каналом информацию пока не подтвердили.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева
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