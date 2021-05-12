Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Бизнес "ответил" Мишустину на обвинения в жадности
На Чернобыльской АЭС зафиксировали опасную активность в реакторе
Ксения Собчак не на шутку испугала пожилого хиппи
Правительству не хватает денег на бесплатную газификацию регионов
Психолог объяснил, как настроиться на рабочий лад после майских праздников
Союзы российских автошкол поддержали ужесточение контроля
Геннадий Хазанов объяснил, почему у него только один ребёнок
Теннисист Карацев победил Медведева на турнире в Риме
Дмитрий Быков объяснил, для чего нужна "экстремальная педагогика"

Суд избрал меру пресечения "казанскому стрелку"

Происшествия

В Советском районном суде Казани проходит заседание по избранию меры пресечения "казанскому стрелку" Ильназу Галявиеву. Следствие ходатайствует о его аресте.

Суд избрал меру пресечения "казанскому стрелку"

Во вторник, 11 мая, Ильназ Галявиев расстрелял людей в казанской гимназии № 175. После этого он вышел из школы с поднятыми руками и сдался сотрудникам правоохранительных органов. Следствие сообщило, что Галявиев находится в неадекватном состоянии, и его поведение мешает полноценному проведению следственных действий. Однако в суде стрелок заявил, что не имеет серьёзных заболеваний.

Галявиеву предъявили обвинение по ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Он признал свою вину. Следствие просит избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

"Следственные органы ходатайствуют об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого по уголовному делу Галявиева Ильназа сроком на два месяца", — заявил следователь в суде.

Возражений не оказалось ни у обвиняемого, ни у его адвоката. Решением суда Ильназ Галявиев арестован на запрошенный следствием срок, сообщает РИА Новости.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Там была гора трупов": Очевидцы о стрельбе в Казани
Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Израиль на пороге гражданской войны
Бизнес "ответил" Мишустину на обвинения в жадности
На Чернобыльской АЭС зафиксировали опасную активность в реакторе
Ксения Собчак не на шутку испугала пожилого хиппи
Правительству не хватает денег на бесплатную газификацию регионов
Психолог объяснил, как настроиться на рабочий лад после майских праздников
Дуров рассказал о Telegram-канале стрелка из Казани
Союзы российских автошкол поддержали ужесточение контроля
Геннадий Хазанов объяснил, почему у него только один ребёнок
Теннисист Карацев победил Медведева на турнире в Риме
Популярное
Происшествия
Омбудсмен Татарстана назвала "благополучной" семью "казанского стрелка"

Ильназ Галявиев убил девять человек в казанской гимназии № 175. Виной тому — "абсолютное отсутствие государственной идеологии", считает омбудсмен Татарстана.

Омбудсмен Татарстана назвала "благополучной" семью "казанского стрелка"
Почувствовал себя богом, отказался от родителей: первый допрос стрелка из Казани
Происшествия
Почувствовал себя богом, отказался от родителей: первый допрос стрелка из Казани
Криминал
Учителя казанского стрелка травили его во время учёбы в школе
Происшествия
В Казани задержали пособника стрелявших в школе
Усам Оздемиров Когда в экономике не всё идёт по плану Усам Оздемиров Любовь Степушова Расстрел в Казани: зачем нам государство, которое не может нас защитить Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 12 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев
Происшествия
Стрельбу в казанской школе открыл её бывший учащийся
Происшествия
Учащиеся школы в Казани рассказали, как спасались от стрельбы
Психолог рассказала о причинах появления стрелков в школах
Происшествия
Психолог рассказала о причинах появления стрелков в школах
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников