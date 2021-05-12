В Советском районном суде Казани проходит заседание по избранию меры пресечения "казанскому стрелку" Ильназу Галявиеву. Следствие ходатайствует о его аресте.
Во вторник, 11 мая, Ильназ Галявиев расстрелял людей в казанской гимназии № 175. После этого он вышел из школы с поднятыми руками и сдался сотрудникам правоохранительных органов. Следствие сообщило, что Галявиев находится в неадекватном состоянии, и его поведение мешает полноценному проведению следственных действий. Однако в суде стрелок заявил, что не имеет серьёзных заболеваний.
Галявиеву предъявили обвинение по ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Он признал свою вину. Следствие просит избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
"Следственные органы ходатайствуют об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого по уголовному делу Галявиева Ильназа сроком на два месяца", — заявил следователь в суде.
Возражений не оказалось ни у обвиняемого, ни у его адвоката. Решением суда Ильназ Галявиев арестован на запрошенный следствием срок, сообщает РИА Новости.
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