Следственный комитет РФ сообщил о предъявлении обвинения Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в школе №175 в Казани. Дело заведено по ч. 2 ст. 105 УК РФ.
На месте происшествия находится глава СК РФ Александр Бастрыкин, который провёл осмотр вместе со следователями. По сообщению ведомства, с задержанным невозможно провести полноценные следственные действия из-за его неадекватного поведения.
"Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним", — говорится в сообщении СК.
Следователи изъяли всю документацию, провели обыск у подозреваемого, в рамках которого были получены вещественные доказательства. Также по делу опрошено более 75 человек.
Следственный комитет назначил проведение 30 судебных экспертиз.
"Для определения психического здоровья фигуранта в рамках уголовного дела будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза", — сообщает СК.
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