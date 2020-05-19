В Липецкой области ребенок захлебнулся в сливной яме

Сотрудниками Следственного комитета по Липецкой области возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после гибели четырехлетнего ребенка.

По данным следствия, трагедия произошла днем 18 мая на территории частного дома в селе Новочеркутино Липецкой области. Ребенок играл возле дома и провалился в выгребную яму, заполненную нечистотами.

"Тело ребенка обнаружила его мать, которая присматривала за сыном, занимаясь огородными работами. Она достала сына из ямы и попыталась его реанимировать. Прибывший медработник констатировал смерть ребенка. По словам женщины, сливная яма была прикрыта листом металла, который со временем потерял прочность", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. С целью выяснения причины смерти мальчика назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Калмыкии будут судить мужчину, который забил до смерти ребенка-инвалида.