Сотрудниками Следственного комитета России по Республике Калмыкия передано в суд уголовное дело в отношении 38-летнего жителя поселка Ики-Бурул. Мужчину обвиняют в убийстве 5-летнего ребенка, который являлся инвалидом с детства.
Как установили следователи, инцидент произошел в середине января текущего года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил ребенка-инвалида, 5-летнего сына своей гражданской супруги "на почве внезапно возникшей личной неприязни".
Как установили эксперты, от множественных телесных повреждений головы, туловища и конечностей ребенок скончался на месте происшествия.
"В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Алтайском крае будут судить 62-летнюю женщину, которая систематически избивала и унижала пятерых детей, находящихся у нее под опекой.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.