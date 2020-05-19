В Калмыкии будут судить убийцу ребенка-инвалида

Сотрудниками Следственного комитета России по Республике Калмыкия передано в суд уголовное дело в отношении 38-летнего жителя поселка Ики-Бурул. Мужчину обвиняют в убийстве 5-летнего ребенка, который являлся инвалидом с детства.

Как установили следователи, инцидент произошел в середине января текущего года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил ребенка-инвалида, 5-летнего сына своей гражданской супруги "на почве внезапно возникшей личной неприязни".

Как установили эксперты, от множественных телесных повреждений головы, туловища и конечностей ребенок скончался на месте происшествия.

"В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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