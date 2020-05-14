Тела двоих детей обнаружили в сугробе на Чукотке

Следственный комитет по Чукотскому автономному округу возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, после обнаружения тел двух погибших детей.

В среду, 13 мая, в отдел полиции поступило заявление от жителя поселка Беренговский о пропаже двух мальчиков 6 и 7 лет. Как рассказали оперативникам, дети ушли гулять и в назначенное время домой не вернулись.

Поиски продолжались около суток, в них принимали участие около 60 человек и более 10 единиц техники.

Тела детей были обнаружены без признаков в жизни в сугробе недалеко от дома. Их не сразу удалось обнаружить, потому что они находились под слоем снега.

"В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Югре во время поисков пропавшего мальчика, погибли двое волонтеров.