Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Телеканалы насмехаются над Днем Победы
Источник Правда.Ру

Двое жителей Югры погибли во время поисков пропавшего мальчика

Происшествия

Во время поисков упавшего в реку мальчика произошла еще одна трагедия.

Во время поисков пропавшего ребенка погибли двое волонтеров из числа жителей города Белоярского Ханты-Мансийского АО, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Белоярского района Сергея Маненкова.

"Были организованы поиски с привлечением специалистов, в том числе водолазов и специалистов "Центроспаса". Было привлечено несколько жителей Белоярского района в помощь профессиональным спасателям. К глубокому сожалению, катер "Амур", на котором находились три человека, жителей Белоярского, ушел под баржу, и два человека утонуло", — цитирует информагентство слова Маненкова.

Напомним, что 7-летний ребенок 11 мая, катаясь на велосипеде, упал в реку Казым в районе речного вокзала. К поискам мальчика привлекли отряды спасателей и добровольцев. Пока удалось обнаружить только его велосипед.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что по данному факту СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы югра трагедия добровольцы
Новости Все >
В Ленинградской области осудят похитителя школьницы
Дело Кокорина и Мамаева отправлено в Мосгорсуд на пересмотр
Двое жителей Югры погибли во время поисков пропавшего мальчика
Facebook решила закрыть Instagram "для бедных"
Россиянам могут разрешить голосовать дистанционно
Вывозной рейс из Москвы в Сеул запланировали на субботу
Турецкий футболист убил пятилетнего сына в больничной палате
В Иванове завели уголовное дело на замначальника управления образования
В Аргентине обнаружили останки мегараптора возрастом 70 млн лет
Хоккеист "Северстали" насмерть сбил велосипедиста
Последние материалы
Двое жителей Югры погибли во время поисков пропавшего мальчика
Facebook решила закрыть Instagram "для бедных"
Россиянам могут разрешить голосовать дистанционно
Вывозной рейс из Москвы в Сеул запланировали на субботу
Турецкий футболист убил пятилетнего сына в больничной палате
В Иванове завели уголовное дело на замначальника управления образования
В Аргентине обнаружили останки мегараптора возрастом 70 млн лет
Тайна фараона: серебро и "кости богов"
Хоккеист "Северстали" насмерть сбил велосипедиста
Чайки предпочитают жить в освоенных людьми районах
Популярное
Мир. Новости мира
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец

Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".

Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Стало известно, кто получит доплату к пенсии в размере 5700 рублей
Общество
Стало известно, кто получит доплату к пенсии в размере 5700 рублей
Российский шоу-бизнес
Доктор Курпатов поставил Виктории Боне диагноз "клиническая идиотия"
Политика. Новости и аналитика
Пропускная система вычислит неплательщиков налогов
Любовь Степушова Варшаве напомнили, что "Освенцим находился в католической Польше" Любовь Степушова Наталия Красовская Как выжить в потоке негатива Наталия Красовская Василий Амирджанов Власти обяжут бизнес оплатить тесты на COVID-19 Василий Амирджанов
Комментарии
Станет ли итогом карантина "цифровой концлагерь"
В Кремлевском пуле рассказали, кто заразил Пескова коронавирусом
Истерия в Чехии набирает обороты: охрана нужна послу России
Трамп заменит санкции против Китая на войну на Ближнем Востоке
"Нищеброд не нужен": Семенович прокомментировала своё одиночество
Станет ли итогом карантина "цифровой концлагерь"
Николай Михальченко: Конвенция Монтрё будет отменена
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Дочь Пескова прокомментировала заражение отца коронавирусом
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
Поддержка народа поможет Путину создать новую систему власти
Легкоатлетке Клишиной в США предложили работу в эскорте
За 2019 год в Москве и МО выявлено 154 нелегальных кредитора
Андрей Миронов: приоритет международного права отменять нельзя
Отчим отправил восьмилетнего мальчика в реанимацию
Климатолог пообещал России ежегодные аномалии
Андрей Миронов: приоритет международного права отменять нельзя
Суровый учитель: чему нас учит пандемия коронавируса
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
"Жили как-то, не скулили": чиновницу уволили за комментарий в соцсети
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ