Двое жителей Югры погибли во время поисков пропавшего мальчика

Во время поисков упавшего в реку мальчика произошла еще одна трагедия.

Во время поисков пропавшего ребенка погибли двое волонтеров из числа жителей города Белоярского Ханты-Мансийского АО, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Белоярского района Сергея Маненкова.

"Были организованы поиски с привлечением специалистов, в том числе водолазов и специалистов "Центроспаса". Было привлечено несколько жителей Белоярского района в помощь профессиональным спасателям. К глубокому сожалению, катер "Амур", на котором находились три человека, жителей Белоярского, ушел под баржу, и два человека утонуло", — цитирует информагентство слова Маненкова.

Напомним, что 7-летний ребенок 11 мая, катаясь на велосипеде, упал в реку Казым в районе речного вокзала. К поискам мальчика привлекли отряды спасателей и добровольцев. Пока удалось обнаружить только его велосипед.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что по данному факту СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.