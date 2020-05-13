Во время поисков упавшего в реку мальчика произошла еще одна трагедия.
Во время поисков пропавшего ребенка погибли двое волонтеров из числа жителей города Белоярского Ханты-Мансийского АО, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Белоярского района Сергея Маненкова.
"Были организованы поиски с привлечением специалистов, в том числе водолазов и специалистов "Центроспаса". Было привлечено несколько жителей Белоярского района в помощь профессиональным спасателям. К глубокому сожалению, катер "Амур", на котором находились три человека, жителей Белоярского, ушел под баржу, и два человека утонуло", — цитирует информагентство слова Маненкова.
Напомним, что 7-летний ребенок 11 мая, катаясь на велосипеде, упал в реку Казым в районе речного вокзала. К поискам мальчика привлекли отряды спасателей и добровольцев. Пока удалось обнаружить только его велосипед.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что по данному факту СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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