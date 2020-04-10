Еще один человек умер в больнице после пожара в доме престарелых на 3-й Мякинской улице в Москве.
Как сообщил ТАСС источник в медицинских службах, в пятницу скончался еще один пострадавший.
Пожар в доме престарелых на 3-й Мякинской улице произошел 8 апреля, очаг возгорания площадью порядка трехсот квадратных метров находился на первом этаже четырехэтажного здания.
Дым быстро проник во все помещения. В здании на тот момент находилось 65 человек. Пожару был присвоен третий повышенный ранг сложности.
Изначально сообщалось о четырех погибших, двое из которых скончались в больнице.
Было госпитализировано шестнадцать пострадавших, в настоящий момент в больнице остаются пятнадцать человек.
В Следственном комитете по факту возгорания возбудили уголовное дело.
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