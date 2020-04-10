Число жертв пожара в московском доме престарелых выросло до пяти

Еще один человек умер в больнице после пожара в доме престарелых на 3-й Мякинской улице в Москве.

Как сообщил ТАСС источник в медицинских службах, в пятницу скончался еще один пострадавший.

На данный момент жертвами пожара являются пять человек

Пожар в доме престарелых на 3-й Мякинской улице произошел 8 апреля, очаг возгорания площадью порядка трехсот квадратных метров находился на первом этаже четырехэтажного здания.

Дым быстро проник во все помещения. В здании на тот момент находилось 65 человек. Пожару был присвоен третий повышенный ранг сложности.

Изначально сообщалось о четырех погибших, двое из которых скончались в больнице.

Было госпитализировано шестнадцать пострадавших, в настоящий момент в больнице остаются пятнадцать человек.

В Следственном комитете по факту возгорания возбудили уголовное дело.

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