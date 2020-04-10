В Октябрьском районе Еврейской автономной области полицейские выявили факт незаконной вырубки леса в особо крупном размере.
Как выяснили оперативники, работники частной организации без каких-либо разрешений занимались коммерческой заготовкой древесины.
"Черные лесорубы" успели заготовить более 700 кубических метров древесины разных пород: береза, дуб, лиственница, осина.
Срубленные деревья были отсортированы по породам и уже готовилась к вывозу.
"По данному факту следственной частью Следственного управления УМВД России по Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
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