В Еврейской АО остановили незаконную вырубку леса

В Октябрьском районе Еврейской автономной области полицейские выявили факт незаконной вырубки леса в особо крупном размере.

Как выяснили оперативники, работники частной организации без каких-либо разрешений занимались коммерческой заготовкой древесины.

"Черные лесорубы" успели заготовить более 700 кубических метров древесины разных пород: береза, дуб, лиственница, осина.

Срубленные деревья были отсортированы по породам и уже готовилась к вывозу.

Ущерб, причиненный государству незаконной рубкой, составил более 1,5 миллионов рублей

"По данному факту следственной частью Следственного управления УМВД России по Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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