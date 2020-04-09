Четверо погибли в результате пожара в московском доме престарелых

Пожар произошел поздно вечером 8 апреля в доме престарелых на 3-й Мякинской улице в Москве.

Очаг возгорания находился на первом этаже четырехэтажного здания. Дым быстро проник во все помещения.

Пожару был присвоен третий повышенный ранг сложности

На момент пожара в здании находились 65 человек, часть из них покинули здание самостоятельно, 18 вынесли на руках сотрудники МЧС.

Сообщается о четверых погибших, из которых двое умерли в больнице.

Всего были госпитализированы 16 пострадавших, также при тушении пожара, площадь которого составила 300 квадратных метров, пострадал один сотрудник МЧС.

В Следственном комитете сообщили, что по факту пожара возбуждено уголовное дело, на месте работают специалисты, которые проведут необходимые экспертизы. Предварительной версией причины возгорания является неисправность электропроводки.

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