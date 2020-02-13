Отец семейства "нашел" у себя коронавирус и умер

Житель индийского штата Анхра-Прадеш "нашел" у себя симптомы коронавируса. Не будучи врачом, 50-летний глава семейства диагностировал у себя опасное заболевание.

Местные СМИ пишут о том, что фермер Бала Кришна (Bala Krishna) с начала распространения коронавируса по миру не переставал просматривать ленту новостей по этой теме. Насмотревшись видеороликов, мужчина решил, что болезнь зацепила и его. Чтобы удостовериться в самостоятельно поставленном диагнозе, фермер отправился в больницу в городе Тирупати.

Врачи действительно нашли у индийца заболевание — вирусную лихорадку, но сообщили, что это ни в коем случае не коронавирус.

"В Индии было зафиксировано всего три случая заражения этой болезнью, и ни один из них не произошел в штате Анхра-Прадеш", — пытались убедить мужчину доктора.

Держитесь от меня подальше

Заботливый муж и отец, Бала Кришна заявил родственникам и жителям своей деревни, чтобы они не подходили к нему близко — в заверения врачей он не поверил. Когда близкие пытались приблизиться к нему, от забрасывал их камнями.

В итоге, убежденный в том, что в его организме поселился коронавирус, мужчина 11 февраля запер семью в доме, ушел на деревенское кладбище, где расстался с жизнью.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, сколько может жить коронавирус вне организма животного или человека и как с ним бороться.