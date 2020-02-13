Ученые уточнили, как долго коронавирус живет на предметах

Неделю и даже больше может жить коронавирус на предметах, выяснили ученые. Результаты их работы опубликованы в журнале Journal of Hospital Infection.

Занимались исследованием немецкие ученые. Они представили компиляцию всех известных сведений о жизнедеятельности человеческих и ветеринарных коронавирусов на предметах.

"В настоящее время даже неясно, может ли человек получить COVID-19, дотрагиваясь до поверхности или объекта, на котором есть вирус, а затем, касаясь своего рта, носа или глаза", — отмечают авторы в своем исследовании.

Сколько живет коронавирус COVID-19

На основе обобщенных сведений ученые дали рекомендации по ведению стратегии химической дезинфекции в общественных местах и медучреждениях.

По данным ученых, различные вирусы, в том числе и COVID-19, проявляют живучесть при комнатной температуре до девяти дней. Эффективен для устранения заразы этанол, перекись водорода или гипохлорит натрия.

Обязательной мерой предосторожности является частое мытье рук и протирание предметов, с которым могли контактировать инфицированные.