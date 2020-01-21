Школьницу выгнали из троллейбуса из-за нехватки рубля на проезд

В Екатеринбурге кондуктор высадила из троллейбуса 15-летнюю школьницу из-за того, что той не хватило для оплаты проезда всего одного рубля.

О данном инциденте рассказала в соцсетях мама девочки.

"Кондуктор не только отказалась разрешить девочке проехать за имеющиеся средства, но и не захотела брать рубль у женщины, которая предложила доплатить за нее", - сообщила мать девочки.

Девочке пришлось идти домой по улице в сильный мороз

Кондуктор заявила, что проблема относится только к школьнице, и деньги от других пассажиров она брать не собирается. В результате девочку высадили в двух остановках от дома, и ей пришлось идти по улице пешком в сильный мороз.

Позже сама 15-летняя школьница сообщила, что из троллейбуса она вышла сама, так как на проезд ей не хватало больше одного рубля.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Сургуте кондуктор высадил из автобуса школьницу-инвалида из-за отсутствия сдачи.