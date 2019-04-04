В Сургуте кондуктор высадил из автобуса школьницу-инвалида из-за отсутствия сдачи

В Сургуте кондуктор автобуса высадил 13-летнюю девочку-инвалида из-за отсутствия сдачи со 100-рублевой купюры. Об этом сообщает агентство Ura.ru. В результате инцидента школьница опоздала на занятия.
По словам сестры девочки, школьница восприняла произошедшее спокойно и просила никому об этом не рассказывать "Она не хотела, чтобы я что-то делала, куда-то жаловалась, переживает, чтобы кондуктора не уволили", - сказала родственница.
Мэр Сургута дал официальное поручение разобраться в данной ситуации, поскольку за последние две недели это оказался уже второй конфликт с участием городской компании-перевозчика. Он также заявил о том, что такие ситуации недопустимы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Казани при выходе из автобуса пенсионерка сломала руку 13-летней девочке, оттолкнув ее на открывающуюся дверь.
Никто из пассажиров автобуса не помог пострадавшему подростку. Кондуктор, отмечают в издании, сказал лишь: "Нечего было там стоять". Девочке пришлось самостоятельно добраться до ближайшей аптеки и просить фармацевтов вызвать ей "скорую". Мать девочки, возмущенная равнодушием пассажиров и кондуктора автобуса, написала заявление в приемную мэра города.
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