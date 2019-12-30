Неизвестный открыл огонь в церкви в Техасе, смертельно ранив двух человек, прежде чем быть убитым вооруженным прихожанином.
Стрелок поднялся со скамьи в Церкви Христа на Вест-фривей в Уайт-сеттльмент, пригороде Форт-Уэрта, достал дробовик и начал стрелять.
Мотивы стрельбы, которая продолжалась шесть секунд, пока не установлены.
Начальник районной полиции Дж. П. Беверинг высоко оценил "героические действия" тех, кто противостоял нападавшему.
Стрельба произошла около 11:50 (17:50 по московскому времени) в воскресенье, во время утренней службы, которая транслировалась в социальных сетях.
Видеозапись показала, что стрелок встал со скамьи и заговорил с человеком рядом, который жестом указал на другого прихожанина и выстрелил в того. Затем нападавший выстрелил в человека, с которым разговаривал, прежде чем один из прихожан, выступавший в роли охранника, открыл ответный огонь из пистолета и сразу же уложил стрелка.
Несколько других прихожан также достали пистолеты и направили их на нападавшего. Из видеозаписи было неясно, стрелял ли кто-либо из других вооруженных прихожан.
Двое раненых, по сообщениям полиции, скончались в больнице.
Власти пока не обнародовали имена двух прихожан, которые были убиты, а также имя стрелявшего.
Как отмечают СМИ, церковная охрана состоит из добровольцев из числа членов прихода, которые имеют лицензию на ношение огнестрельного оружия. Один из них погиб при нападении.
В сентябре в Техасе вступил в силу новый закон, разрешающий владельцам лицензированных пистолетов носить оружие в местах отправления религиозных обрядов.
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