Трое погибли в перестрелке в церкви в Техасе

Неизвестный открыл огонь в церкви в Техасе, смертельно ранив двух человек, прежде чем быть убитым вооруженным прихожанином.

Стрелок поднялся со скамьи в Церкви Христа на Вест-фривей в Уайт-сеттльмент, пригороде Форт-Уэрта, достал дробовик и начал стрелять.

Мотивы стрельбы, которая продолжалась шесть секунд, пока не установлены.

Начальник районной полиции Дж. П. Беверинг высоко оценил "героические действия" тех, кто противостоял нападавшему.

Перестрелка в церкви

Стрельба произошла около 11:50 (17:50 по московскому времени) в воскресенье, во время утренней службы, которая транслировалась в социальных сетях.

Видеозапись показала, что стрелок встал со скамьи и заговорил с человеком рядом, который жестом указал на другого прихожанина и выстрелил в того. Затем нападавший выстрелил в человека, с которым разговаривал, прежде чем один из прихожан, выступавший в роли охранника, открыл ответный огонь из пистолета и сразу же уложил стрелка.

Несколько других прихожан также достали пистолеты и направили их на нападавшего. Из видеозаписи было неясно, стрелял ли кто-либо из других вооруженных прихожан.

Двое раненых, по сообщениям полиции, скончались в больнице.

Власти пока не обнародовали имена двух прихожан, которые были убиты, а также имя стрелявшего.

Вооружённая церковная охрана

Как отмечают СМИ, церковная охрана состоит из добровольцев из числа членов прихода, которые имеют лицензию на ношение огнестрельного оружия. Один из них погиб при нападении.

В сентябре в Техасе вступил в силу новый закон, разрешающий владельцам лицензированных пистолетов носить оружие в местах отправления религиозных обрядов.