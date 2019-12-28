США поставили новый рекорд по массовым убийствам в 2019 году

База данных, собранная Associated Press, USA Today и Северо-Восточным университетом, показывает, что в 2019 году было больше массовых убийств, чем в любом другом году, начиная по крайней мере с 1970-х.

Первое из них произошло через 19 дней после начала нового года, когда мужчина использовал топор, чтобы убить четырех членов семьи, включая его малолетнюю дочь. Пять месяцев спустя 12 человек были убиты в результате стрельбы на рабочем месте в штате Вирджиния. Еще двадцать два человека погибли в магазине Walmart в Эль-Пасо в августе.

Всего было совершено 41 массовое убийство, определяемое как убийство четырех или более человек без учета преступника. Из них 33 были массовыми расстрелами. Погибли 211 человек.

Незаметное насилие

Большинство таких случаев не привлекли внимания на национальном уровне, так как происходили не в общественных местах и без большого скопления свидетелей.

Большинство убийств были совершены людьми, которые знали друг друга — семейные споры, групповое насилие или спровоцированные наркотиками атаки. Во многих случаях остается загадкой, что именно спровоцировало преступника.

Именно это произошло с самым первым массовым убийством 2019 года, когда 42-летний мужчина взял топор и зарубил свою мать, отчима, подругу и 9-месячную дочь в округе Клакамас, штат Орегон. Двум другим, соседу по комнате и 8-летней девочке удалось спастись. В итоге полиция застрелила убийцу.

Преступник периодически сталкивался с полицией на протяжении многих лет, но что заставило его напасть на свою семью, остается неизвестным. Он только что получил работу механика-стажера в автосалоне, и, несмотря на редкие споры с родственниками, большинство из них утверждали, что у него не было причин для таких поступков.

Инцидент в Орегоне был одним из 18 массовых убийств, где были убиты члены семьи, и один из шести, которые не были связаны с огнестрельным оружием.

Печальная статистика

41 случай — самое большое число массовых убийств за год, с тех пор, как AP/USA Today и Северо-Восточная база данных начали отслеживать такие события еще в 2006 году. Но и более ранние данные не дают такого числа нападений.

Почти половина американских штатов за год столкнулась как минимум с одним массовым убийством. Семь случаев смертельной стрельбы пришлось на Калифорнию, где законы о владении оружием — одни из самых строгих в США.

По количеству убитых 2019-й всё ещё уступает 2017 году, когда погибли 224 человека и когда в Лас-Вегасе произошла самая смертоносная массовая стрельба в современной истории США.

"Число массовых убийств растёт, в то время как количество обычных убийств снижается", — отметил Джеймс Денсли, криминолог и профессор университета в Миннесоте.

Денсли также сказал, что преступность имеет тенденцию идти волнами. 70-е и 80-е отметились появлением большого количества серийных убийц, 1990-е годы отмечены школьной стрельбой и похищениями детей, а в начале 2000-х годов преобладали опасения по поводу терроризма.