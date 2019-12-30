Убийца-антисемит объявился в Нью-Йорке на Хануку

В субботу, 28 декабря, американец ворвался в дом в Монси, к северу от Нью-Йорка, во время празднования Хануки, вытащил мачете и начал резать людей.

Нападение произошло около 22:00 по местному времени (3:00 в ночь на воскресенье по московскому времени). Ранив несколько человек, включая сына раввина, атакующий ринулся прочь из дома к соседней синагоге, но её двери успели запереть изнутри.

Затем мужчина скрылся с места трагедии на машине. Номер его автомобиля сообщили в полицию, и при въезде в Нью-Йорк злоумышленника задержали правоохранители.

37-летний Графтон Томас, уроженец штата Нью-Йорк, был обвинён в покушении на убийство.

Реакция властей

Буквально за день до нападения нью-йоркский мэр Билл Де Блазио объявил о введении дополнительных полицейских патрулей в трех районах Бруклина с большим еврейским населением после серии антисемитских инцидентов.

"Дух, который мы несем сегодня, — это дух решимости и непреклонности. Мы примем столько мер, сколько потребуется, чтобы положить конец этому кризису", — заявил он в воскресенье.

Он сообщил, что дополнительные полицейские патрули будут направлены в районы синагог

Американский президент Дональд Трамп заявил, что граждане страны должны сплотиться против "бича антисемитизма".

Антисемитский кризис в США

В пятницу отдел преступлений на почве ненависти полиции Нью-Йорка заявил, что он расследует восемь антисемитских инцидентов, зарегистрированных с 13 декабря.

В это число входит, например, инцидент с мужчиной, который вошел в штаб-квартиру ортодоксальной еврейской общинной организации в Бруклине и угрожал застрелить кого-то.

Комиссар Департамента полиции Нью-Йорка Дермот Ши сказал, что преступления на почве ненависти в Нью-Йорке в уходящем году участились на 22%.

Две недели назад смертельная перестрелка в Нью-Джерси также была вызвана, предположительно, именно антисемистскими мотивами, напоминает "Правда.Ру".