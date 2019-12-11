Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Перестрелка в Нью-Джерси началась с атаки на еврейский магазин

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Один офицер полиции и трое гражданских стали жертвами перестрелки в городе Джерси-Сити. Оба стрелка также погибли. Полиция пытается определить мотивы преступников.

Официальные лица уже уверенно заявили, что атака началась с магазина кошерной пищи, и он был выбран преступниками осознанно.

"Они прошли мимо множества других мишеней, чтоб напасть на это место" — подчеркнул Джеймс Шеа, глава городского департамента безопасности.

Атаку пока официально не называют антисемитской, поскольку причины, по которым нападавшие выбрали этот магазин, неизвестны. Тем не менее мэр Джерси-Сити Стивен Фалоп уже назначил на сегодня встречу с представителями еврейской общины города, а в близлежащем Нью-Йорке полиция усилила патрули вблизи синагог.

Что происходило в Джерси-Сити

Атака произошла после полудня по местному времени во вторник. Около магазина остановился микроавтобус, и два человека с винтовками открыли стрельбу. Поблизости находились два офицера полиции, которые поспешили туда и одновременно оповестили центр о ситуации. Как отметил Шеа, их оперативные действия спасли много жизней. Пока не вполне ясно, был ли погибший офицер одним из них.

Помимо четверых убиты (не считая двоих нападавших), ещё два полицейских и одно гражданское лицо получили ранения в перестрелке.

Погибший офицер имел 15-летний стаж службы; благодаря ему улицы Джерси-Сити были очищены от многих десятков единиц нелегального оружия. Двое раненных полицейских получили медицинскую помощь и покинули больницу.

Темы стрельба убийства нью-джерси джерси-сити антисемитизм
Актуальная аналитика
Психотерапия
Расстройство пищевого поведения: анорексия
Достижения медицины
Могут ли электромобили представлять риск для водителей с сердечными стимуляторами?
Новости спорта
Как киберспорт оказался почти олимпийским видом спорта
Новости Все >
На дне Тихого океана исследователи нашли более 15 тыс. впадин
США примут санкции против России за помощь Сирии
Перестрелка в Нью-Джерси началась с атаки на еврейский магазин
Археологи нашли в Эстонии редкое захоронение эпохи викингов
Карантин с военной базы "Корпус-Кристи" снят без единого выстрела
В Совете Федерации поддержали идею о "тревожной кнопке"
Исследование: куркума уменьшает проявления астмы
Заместитель генсека ООН посетит Украину
Полицейские из Калининградской области всерьёз приняли шутку коллег
Петросян: "Журналисты издеваются над моей личной жизнью"
Последние материалы
Карантин с военной базы "Корпус-Кристи" снят без единого выстрела
В Совете Федерации поддержали идею о "тревожной кнопке"
Исследование: куркума уменьшает проявления астмы
Заместитель генсека ООН посетит Украину
Полицейские из Калининградской области всерьёз приняли шутку коллег
Петросян: "Журналисты издеваются над моей личной жизнью"
Россия на втором месте по числу действующих военных самолётов
СМИ: Анастасию Заворотнюк парализовало
Трамп сообщил о готовности подписать оборонный бюджет
В Северной Америке завершилась экспедиция по поиску йети
Популярное
Происшествия
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии

Жена Юрия Лужкова Елена Батурина находится в шоковом состоянии из-за внезапной смерти мужа.

Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Политолог Сатановский: ДНР и ЛНР ожидает "тотальная зачистка"
Мир. Новости мира
Политолог Сатановский: ДНР и ЛНР ожидает "тотальная зачистка"
Новости спорта
Норвежские лыжники считают, что Россия предала своих спортсменов
Новости Украины
Почему Путин на саммите "нормандской четверки" был слабым
Руслан Веснянко 100 дней "зелёной" власти: одно достижение и сплошные провалы Руслан Веснянко Любовь Степушова Американцы встревожены: Лавров был в Овальном кабинете уже дважды! Любовь Степушова Наталия Красовская Инфовойны: как в умы людей вкладывают радикальные идеи Наталия Красовская
Комментарии
Матвиенко: Россия может провести собственные Игры
Петросян: "Журналисты издеваются над моей личной жизнью"
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
Аваков: у Суркова "сдали нервы" на саммите в Париже
В Совете Федерации поддержали идею о "тревожной кнопке"
Петросян: "Журналисты издеваются над моей личной жизнью"
Расследование: кто финансирует проект Греты Тунберг
Каждый второй пенсионер в Литве нуждается в деньгах на еду
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
Аваков: у Суркова "сдали нервы" на саммите в Париже
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
Расследование: кто финансирует проект Греты Тунберг
Президент РФ: США открыто планируют в космосе боевые операции
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
Может ли Россия уничтожать террористов за рубежом
Каждый второй пенсионер в Литве нуждается в деньгах на еду
Президент РФ: США открыто планируют в космосе боевые операции
Матвиенко: Россия может провести собственные Игры
Лавров: тревожит активность НАТО у границ России и Белоруссии
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Рада рассмотрит законопроект об отмене закона о госязыке
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ