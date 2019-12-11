Перестрелка в Нью-Джерси началась с атаки на еврейский магазин

Один офицер полиции и трое гражданских стали жертвами перестрелки в городе Джерси-Сити. Оба стрелка также погибли. Полиция пытается определить мотивы преступников.

Официальные лица уже уверенно заявили, что атака началась с магазина кошерной пищи, и он был выбран преступниками осознанно.

"Они прошли мимо множества других мишеней, чтоб напасть на это место" — подчеркнул Джеймс Шеа, глава городского департамента безопасности.

Атаку пока официально не называют антисемитской, поскольку причины, по которым нападавшие выбрали этот магазин, неизвестны. Тем не менее мэр Джерси-Сити Стивен Фалоп уже назначил на сегодня встречу с представителями еврейской общины города, а в близлежащем Нью-Йорке полиция усилила патрули вблизи синагог.

Что происходило в Джерси-Сити

Атака произошла после полудня по местному времени во вторник. Около магазина остановился микроавтобус, и два человека с винтовками открыли стрельбу. Поблизости находились два офицера полиции, которые поспешили туда и одновременно оповестили центр о ситуации. Как отметил Шеа, их оперативные действия спасли много жизней. Пока не вполне ясно, был ли погибший офицер одним из них.

Помимо четверых убиты (не считая двоих нападавших), ещё два полицейских и одно гражданское лицо получили ранения в перестрелке.

Погибший офицер имел 15-летний стаж службы; благодаря ему улицы Джерси-Сити были очищены от многих десятков единиц нелегального оружия. Двое раненных полицейских получили медицинскую помощь и покинули больницу.