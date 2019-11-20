Пропавшую в Москве журналистку Интефакса нашли

29-летняя редактор новостной ленты ИА Интерфакс, пропавшая в Москве 17 ноября, нашлась. Девушка жива и находится в безопасности под присмотром врачей.

Напомним, что, как рассказывала Правда.ру, Маргарита Игнатова в воскресенье как в воду канула: дома и на работе не появлялась на связь не выходила.

Следователями было возбуждено уголовное дело. Подозревали даже, что девушка убита. Трое суток ее искали полицейские.

А сегодня случайно обнаружил один из волонтеров. Игнатова, по его словам, лежала за зданием храма, в который пошла перед тем, как пропасть.

"Здесь с утра ходили кинологи с собаками, звонок в полицию про бомбу в церкви проверяли. Ну и я с ними. Потом решил всю территорию обойти. Смотрю девчонка лежит. Мне показалось, что она не в себе," рассказывает Анатолий Кузнецов.

В полиции говорят, что все время, пока журналистка числилась пропавший без вести, она была там где ее и нашли. Что с ней произошло, выясняет следствие.