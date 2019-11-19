Журналистка Интерфакса пропала в Москве

Редактора информационного агентства Интерфакс уже третий день ищут в Москве. 29-летняя журналистка Маргарита Игнатова ушла из дома утром 17 ноября и до сих пор не вернулась и не выходит на связь.

По словам матери девушки, которая и забила тревогу, в день исчезновения Маргарита ушла в церковь и не взяла с собой телефон. Он остался дома в сумке, вместе с документами, проездным и пропуском. При себе у нее были лишь ключи и небольшая сумма денег.

Ирина Алексеева рассказала, что дочь нечасто посещала церковь. Однако за несколько дней до исчезновения Маргарите приснился страшный сон, мысли о котором ей не давали покоя.

"И она решила, что надо сходить на службу", — говорит мать пропавшей.

Сначала женщина пыталась найти дочь сама — дошла до храма, обошла парк, однако Маргариты нигде не было. Вечером мать обратилась в полицию.

Маргарита Игнатова окончила исторический факультет МГУ, она училась на кафедре истории Церкви. Пять лет назад она защитила диплом, работа была посвящена сектантам-иоаннитам, пропавшую девушку эта тема очень интересовала.

"В итоге получился интересный, качественный проект", — приводит "КП" слова ее научного руководителя Глеба Запальского.

В середине прошлого года девушка устроилась работать редактором в "Интерфакс". "Маргарита спокойно работала, ей нравилось, все было в порядке. Подружек таких, чтобы забежать к ним по пути и остаться, у Риты нет. Точно что-то случилось. Это произошло против ее воли", — уверена мама журналистки.

Сейчас Маргариту Игнатову ищут правоохранители и волонтеры "Лизы Алерт".

Приметы девушки: на вид 25 лет, худощавого телосложения, рост 172 сантиметра. В момент выхода из дома была одета в разноцветную куртку, коричневую с бирюзовым вязаную шапку, зеленый джемпер и черные кожаные кроссовки со стразами…