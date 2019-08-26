Пенсионерка из Красноярска отдала лже-полицейским 5 млн 200 тыс. рублей

Пенсионерка из Красноярска перевела более 5 миллионов рублей мошеннику, представившемуся сотрудником правоохранительных органов.

Об этом сообщает пресс-служба Главного Управления МВД РФ по Красноярскому краю.

Согласно предоставленной информации, позвонивший пожилой женщине злоумышленник представился сотрудником силового ведомства и под предлогом возврата денег за некачественные пищевые добавки предложил ей заплатить "комиссию".

Доверчивая пенсионерка перевела мошенниками 5 миллионов 200 тысяч рублей.

Жительница городка Усолье-Сибирское отдала представившемуся ей гражданином Бельгии злоумышленнику полтора миллиона рублей.

Жительница Омска перевела 400 тысяч рублей мужчине, представившемуся пилотом Военно-воздушных сил Великобритании.

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