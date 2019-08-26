Пенсионерка из Красноярска перевела более 5 миллионов рублей мошеннику, представившемуся сотрудником правоохранительных органов.
Об этом сообщает пресс-служба Главного Управления МВД РФ по Красноярскому краю.
Согласно предоставленной информации, позвонивший пожилой женщине злоумышленник представился сотрудником силового ведомства и под предлогом возврата денег за некачественные пищевые добавки предложил ей заплатить "комиссию".
Доверчивая пенсионерка перевела мошенниками 5 миллионов 200 тысяч рублей.
Жительница городка Усолье-Сибирское отдала представившемуся ей гражданином Бельгии злоумышленнику полтора миллиона рублей.
Жительница Омска перевела 400 тысяч рублей мужчине, представившемуся пилотом Военно-воздушных сил Великобритании.
Читайте также:
Мошенники крадут деньги со счета с помощью поддельных автоответчиков.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Оказалось, что танк Т-14 "Армата" нуждается во множестве доработок, поэтому Минобороны РФ пока купит только 16 машин.
Об этом заявила первый вице-спикер парламента постсоветской республики Тамар Чугошвили.
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.