Россиянка перевела обещавшему ей чемодан евро "бельгийцу" 1,6 млн рублей

Жительница городка Усолье-Сибирское отдала мошенникам 1,6 миллиона рублей.



В интернете появилась новая схема мошенничества / Новости от 15.04.2019 14:46

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД Иркутской области.

Согласно предоставленной информации, 55-летняя сибирячка познакомилась в сети интернет с мужчиной, который представился ей гражданином Бельгии. Общение, указывают в ГУ МВД Иркутской области, носило романтический характер.

Злоумышленник пообещал жительнице Усолье-Сибирского жениться на ней и заявил, что якобы направил ей в качестве подарка чемодан с несколькими миллионами евро. Прошло некоторое время, а чемодан россиянке все не приходил.

Тогда "гражданин Бельгии" попросил доверчивую женщину перевести на его счет некий налог на ввозимые в Российскую Федерацию финансы — на границе, рассказал он ей, якобы "что-то пошло не так".

Усольчанка заняла денег у знакомых и взяла несколько кредитов в местных банках, чтобы собрать требуемую возлюбленным сумму — 1,6 миллиона рублей.

Затем женщина перевела деньги на указанный преступником иностранный счет.

Устав ждать обещанного чемодана с миллионами евро, жительница Усолье-Сибирского все же решила обратиться в полицию.

Стражи правопорядка возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жительница Омска перечислила 400 тысяч рублей мужчине, который сайте знакомств представился ей пилотом Военно-воздушных сил Великобритании.

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